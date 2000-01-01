спецпроект
Под занавесом
Зачем в СССР приезжали Тэтчер, Че Гевара, Тейлор и Паваротти
Мировые звёзды в объективе легендарного фотографа «Известий» Сергея Смирнова — к столетию мастера
Легендарный фотокорреспондент «Известий» Сергей Смирнов больше полувека фиксировал на плёнку историю международных отношений нашей страны
сергей
смирнов
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Элизабет Тейлор впервые приехала в СССР в 1957 году. На счету у 25-летней англо-американской актрисы были уже десятки ролей в кино, в том числе несколько главных.
москва
1957
Несостоявшаяся сделка
Элизабет Тейлор впервые приехала в СССР в 1957 году. На счету у 25-летней англо-американской актрисы были уже десятки ролей в кино, в том числе несколько главных.
москва
1957
Несостоявшаяся сделка
Кубинский лидер Фидель Кастро десять раз приезжал в СССР, впервые — весной 1963 года по приглашению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
озеро байкал
1963
Байкал — в дар
1963
Кубинский лидер Фидель Кастро десять раз приезжал в СССР, впервые — весной 1963 года по приглашению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
озеро байкал
Байкал — в дар
Первый (на самом деле второй по счёту) Московский международный кинофестиваль, проходивший в августе 1959 года, собрал в советской столице делегации из 25 стран мира.
москва
1957
Автограф колдуньи
Первый (на самом деле второй по счёту) Московский международный кинофестиваль, проходивший в августе 1959 года, собрал в советской столице делегации из 25 стран мира.
москва
1957
Автограф колдуньи
Жители спального района Москвы были несказанно удивлены, когда к ним в гости внезапно приехала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
москва
1973
Консервы для «железной леди»
1973
Жители спального района Москвы были несказанно удивлены, когда к ним в гости внезапно приехала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
москва
Консервы для «железной леди»
Итальянская дива впервые побывала в Москве в 1961 году — Джина Лоллобриджида была гостьей второго Московского кинофестиваля.
москва
1961
Звезда для Гагарина
1961
Итальянская дива впервые побывала в Москве в 1961 году — Джина Лоллобриджида была гостьей второго Московского кинофестиваля.
москва
Звезда для Гагарина
Это был последний визит президента Никсона в СССР, через месяц он подал в отставку.
крым
1974
Прощай, оружие!
Это был последний визит президента Никсона в СССР, через месяц он подал в отставку.
1974
крым
Прощай, оружие!
Итальянский тенор Лучано Паваротти не раз приезжал и в СССР, и в Россию. По его словам, «в другой жизни» он, возможно, «был русским композитором».
подмосковье
1989
Конь для тенора
Итальянский тенор Лучано Паваротти не раз приезжал и в СССР, и в Россию. По его словам, «в другой жизни» он, возможно, «был русским композитором».
подмосковье
1989
Конь для тенора
Увлечение Никиты Хрущёва кукурузой стало легендой. Говорили даже, что это он завёз её в Россию из США (на самом деле это не так). Видимо, поэтому французы выбрали такой забавный подарок для своего гостя.
франция
1960
Кукуруза по-парижски
Увлечение Никиты Хрущёва кукурузой стало легендой. Говорили даже, что это он завёз её в Россию из США (на самом деле это не так). Видимо, поэтому французы выбрали такой забавный подарок для своего гостя.
1960
франция
Кукуруза по-парижски
Фото сделано перед началом подписания Хельсинкских соглашений — итогового документа Совещания по безопасности и сотрудничеству, созванного ещё в 1973 году.
финляндия
1973
На финской земле
Фото сделано перед началом подписания Хельсинкских соглашений — итогового документа Совещания по безопасности и сотрудничеству, созванного ещё в 1973 году.
1973
финляндия
На финской земле
Женщина на фото — жена Мао Цзэдуна — Цзян Цин. 6 октября 1976 года, через месяц после смерти Мао, её арестуют за организацию заговора с целью захвата власти и подделку завещания мужа.
китай
1957
Собачья участь
Женщина на фото — жена Мао Цзэдуна — Цзян Цин. 6 октября 1976 года, через месяц после смерти Мао, её арестуют за организацию заговора с целью захвата власти и подделку завещания мужа.
китай
1957
Собачья участь
В Россию британскую королеву Елизавету II приглашал ещё Михаил Горбачёв. Но состоялся визит уже при Борисе Ельцине. Он был очень коротким — с 17 по 20 октября 1994 года, но устроил большой переполох в постсоветском «светском» обществе.
москва
1994
Не по этикету
В Россию британскую королеву Елизавету II приглашал ещё Михаил Горбачёв. Но состоялся визит уже при Борисе Ельцине. Он был очень коротким — с 17 по 20 октября 1994 года, но устроил большой переполох в постсоветском «светском» обществе.
москва
1994
Не по этикету
Одинаково мастерски, с поразительным чувством стиля освещал Сергей Смирнов правительственные события, запуски ракет, театральные вечеринки, балетные спектакли, космонавтов на отдыхе и весеннюю капель.
галерея
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Одинаково мастерски, с поразительным чувством стиля освещал Сергей Смирнов правительственные события, запуски ракет, театральные вечеринки, балетные спектакли, космонавтов на отдыхе и весеннюю капель.
галерея
Смотреть фото
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