Увлечение Никиты Хрущёва кукурузой стало легендой. Говорили даже, что это он завёз её в Россию из США (на самом деле это не так). Видимо, поэтому французы выбрали такой забавный подарок для своего гостя.
Увлечение Никиты Хрущёва кукурузой стало легендой. Говорили даже, что это он завёз её в Россию из США (на самом деле это не так). Видимо, поэтому французы выбрали такой забавный подарок для своего гостя.
В Россию британскую королеву Елизавету II приглашал ещё Михаил Горбачёв. Но состоялся визит уже при Борисе Ельцине. Он был очень коротким — с 17 по 20 октября 1994 года, но устроил большой переполох в постсоветском «светском» обществе.
В Россию британскую королеву Елизавету II приглашал ещё Михаил Горбачёв. Но состоялся визит уже при Борисе Ельцине. Он был очень коротким — с 17 по 20 октября 1994 года, но устроил большой переполох в постсоветском «светском» обществе.